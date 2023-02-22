لجنة متابعة الشركات المتعثرة بمجلس النواب تحمل الشركات مسؤولية تعثر عملها

العنوان – بنغازي

حمل عضو لجنة متابعة الشركات المتعثرة والمنسحبة بمجلس النواب خليفة الدغاري الشركات مسؤولية تعثر عمل اللجنة.

وأكد الدغاري عقب لقائهم بعدد من ممثلي الشركات المتعثرة والمنسحبة أنهم ناقشوا أسباب تأخر عدد من الشركات في تقديم بياناتها اللازمة ، والتي طُلبت منهم مسبقًا، وفقا للنماذج المعدة من اللجنة.

وأوضح عضو اللجنة أن نصف هذه الشركات لم تقدم إلى هذه اللحظة تقاريرها المطلوبة ، مبينًا أنها تتحمل المسؤولية الكاملة تجاه تعثر عمل اللجنة وتقديم تقريرها النهائي للمجلس.

ولفت الدغاري إلى أن الشركات التي لم تقدم تقاريرها تتحمل مسؤولية عدم إدراجها كشركات متعثرة .