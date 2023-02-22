وزير الخارجية الأمريكي: يجب إجراء الانتخابات الليبية بأسرع وقت ممكن لتشكيل حكومة شرعية منتخبة

أكد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، ضرورة إجراء انتخابات في ليبيا بأسرع وقت ممكن لتشكيل حكومة شرعية منتخبة من الشعب الليبي.

جاء هذا خلال مؤتمر صحفي مشترك، عقده وزير الخارجية الأمريكي اليوم الثلاثاء، مع نظيره اليوناني نيكوس ديندياس.

وقال يلينكن، إن المبعوث الأممي يعمل على عقد الانتخابات في ليبيا من خلال جمع الأطراف الفاعلة التفاهم من أجل الاتفاق للدفع بالعملية السياسية.

وأكّد وزير الخارجية الأمريكي على دعم بلاده بالتعاون مع شركائها الدوليين والإقليميين لإحراز تقدم في ليبيا.

من جهته، أوضح الوزير اليوناني مذكرة التفاهم البحرية الموقعة بين تركيا وليبيا ليس لديها أي قيمة في البحر الأبيض المتوسط، مشيراً إلى أن السياسة الخارجية اليونانية تقوم على التطبيق الكامل لقواعد القانون الدولي وقانون البحار، وعلى احترام مبادئ ميثاق الأمم المتحدة.

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