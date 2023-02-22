مجلس النواب يقر مشروع قانون النقابات وعدد من مشاريع القوانين الأخرى

خلص مجلس النواب في جلسته الرسمية اليوم الثلاثاء برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري وبحضور النائب الثاني للرئيس عبد الهادي الصغير والتي استمرت لساعات متأخرة من مساء اليوم لعدة أمور، بحسب المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق.

وأكد بليحق أن أول أمر وصل له مجلس النواب هو إقرار مشروع قانون الرياضة بالأغلبية مع الأخذ بعدد من الملاحظات التي وردت من السادة النواب حول مشروع القانون، بالإضافة لإقرار أعضاء المجلس أيضًا مشروع قانون النقابات بالإجماع مع الأخذ بعدد من الملاحظات التي وردت من السادة النواب حول مشروع القانون.

وأضاف المتحدث باسم مجلس النواب، أن أغلبية أعضاء مجلس النواب صوتوا على مشروع قرار تشكيل لجنة اعتماد استراتيجية الهجرة وآليات تنفيذها تحت إشراف رئيس مجلس النواب، وإحالة مشروع قرار إنشاء المرصد الليبي للهجرة لرئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح للاختصاص.

وأشار بليحق إلى أن أعضاء مجلس النواب قاموا بالتصويت بالأغلبية على مشروع قانون بإضافة بعض الاحكام للقانون رقم 20 لعام 2013 بشان انشاء هيئة الرقابة الإدارية.