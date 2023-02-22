العريبي: علينا البحث عن شريك آخر للتفاهم حول العملية السياسية إذا استمر مجلس الدولة بالمماطلة

اتهم رئيس لجنة الطاقة بمجلس النواب ” عيسى العريبي “، مجلس الدولة بالمماطلة، وأنه إذا لم يصوت على التعديل الدستوري الـ13 فإنهم سيعلقون المفاوضات معه، وفق قوله.

وأشار العريبي في جلسة المجلس أمس الثلاثاء، إلى ضرورة البحث عن شريك آخر كالمجلس الرئاسي أو القوة الفاعلة على الأرض للتفاهم حول العملية السياسية إذا استمر مجلس الدولة المماطلة، وفق قوله.

يأتي ذلك بعد ساعات على إعلان المجلس الأعلى للدولة إلغاء جلسة أمس الثلاثاء إلى الخميس القادم، والتي كانت ستناقش التعديل الدستوري المحال من مجلس النواب.