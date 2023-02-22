وزارة الداخلية: مُكافحة المُخدرات فرع الساحل وَجردس تضبط شخصًا يتاجر بالأسلحة

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كشفت وزارة الداخلية في الحكومة الليبية عن ضبط شخص ليبي الجنسية يقوم بِالإتجار بِالأسلحة الحربية.

واوضحت الوزارة أن معلومات ووَردت إلى جهاز مُكافحة المُخدرات وَالمؤثرات العقلية فرع الساحل وَجردس العبيد معلومات تُفيد بِأنّ هُناك شخص ليبي الجنسية يِدعى (م.ع.د) يقُوم بِالإتجار بِالأسلحة الحربية.

وأكدت الداخلية أنه تمَّ تَكليف أعضاء التحرّي بِالجهاز بِالتحرّي وَجمع المعلومات عَن المُتهم، وَتمَّ بِالفعل التأكد مِن صحة المعلومات الواردة وَتمَّ رصد تحركاته.

وأشارت الوزارة إلى أنه تم إعداد كمين مُحكم له حيِّث تمَّ ضبطه مُتلبسًا بِعملية بيع سلاح وَجلبه مِن مدينة بنغازي إلى طبرق.

وأفادت وزارة الداخلية أنه تم ضبط بِحوزته كمية مِن الأسلحة وَهي 6 بنداق نُوع (FN) وَعدد 2 بندقية نُوع (كلاشنكوف) وَعدد 1 مُساعد أغراض عامة.

وَلفتت وزارة الداخلية إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القَانُونية وَإحالة المتهم إلى جهات الاِختصاص.