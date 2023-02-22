اللجنة الفنية الليبية الإيطالية المشتركة تعقد اجتماعها الأول بروما

عقدت اللجنة الفنية الليبية الإيطالية المشتركة اجتماعها الأول بالعاصمة الإيطالية روما، اليوم الثلاثاء، برعاية وزير الداخلية المكلف بحكومة الوحدة الليبية، عماد مصطفى الطرابلسي، ووزير الداخلية الإيطالي، ماتيو بيانتيدوزي، بحضور رئيسي وأعضاء اللجنة من البلدين.

وقال المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية بحكومة الوحدة إن الطرابلسي، افتتح الاجتماع بكلمة أكد من خلالها على أهمية تفعيل التعاون الأمني بين البلدين الصديقين خاصة فيما يتعلق بملف مكافحة الهجرة غير الشرعية وتأمين الحدود.

وأشار إلى أن الوزارة شرعت في تنفيذ خطة عمل من أربعة محاور من ضمنها حماية الحدود الصحراوية والمدن ومكافحة الهجرة من أجل التصدي لعمليات التهريب والمخدرات والجريمة العابرة للوطنية والإرهاب.

وذكر المكتب الإعلامي أن الطرابلسي، وصل العاصمة الإيطالية روما اليوم، رفقة وفد رفيع المستوى مكون من مسؤولين بوزارة الداخلية الليبية، وكان في استقبالهم مسؤولي بوزارة الداخلية الإيطالية وأعضاء السفارة الليبية بروما.

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