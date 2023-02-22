الطرابلسي يناقش ملف الهجرة غير الشرعية مع اللجنة الليبية الإيطالية المشتركة

الوطن| رصد

أكد وزير الداخلية المكلف بالحكومة المنتهية، عماد الطرابلسي، أهمية تفعيل التعاون الأمني بين ليبيا وإيطاليا، خاصة ما يتعلق بملف مكافحة الهجرة غير الشرعية وتأمين الحدود ؛ مشيراً إلى أن الوزارة شرعت في تنفيذ خطة عمل من أربعة محاور من ضمنها حماية الحدود الصحراوية والمدن ومكافحة الهجرة من أجل التصدي لعمليات التهريب والمخدرات والجريمة العابرة للوطنية والإرهاب.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة الفنية الليبية الإيطالية المشتركة، بالعاصمة الايطالية روما اليوم الثلاثاء، برعاية الطرابلسي، ونظيره الايطالي، ماتيو بيانتيدوزي.