الشيباني: البرلمان لم يقصي أي طرف من المشاركة في الانتخابات

أكد عضو مجلس النواب جاب الله الشيباني على عدم وجود موانع قانونية تعوق مشاركة أي من الأطراف السياسية في انتخابات الرئاسة، وان مجلس النواب يراعي المصالح الوطنية، وأصدر قوانين الانتخابات وتوخى فيها عدم إقصاء أي طرف.

الشيباني في تصريحات صحفية لفت الى ان رغبة الولايات المتحدة، أو أي دولة أخرى في اقصاء أي طرف يُعد عدم احترام لإرادة الليبيين وذلك لان إقصاء أي طرف يتسبب في عدم إتمام الانتخابات، ونية مجلس النواب كانت حقيقية لإجراء الانتخابات بطريقة سلسة.

مضيفا ان المفوضية العليا للانتخابات كانت قاب قوسين أو أدنى من إعلان القائمة النهائية للمترشحين للرئاسة، وتم منعها بناء على تعليمات أمريكية، وهذا واضح للجميع.

وشدد الشيباني على ضرورة احترام إرادة الليبيين من قبل المبعوث الاممي عبدالله باثيلي وألا يتماهى مع رغبة أمريكا في إقصاء أي طرف من الاطراف .