بليحق: البرلمان يقر قانوني “الرياضة والنقابات”

أقر مجلس النواب، خلال جلسته التي عقدت الثلاثاء، قانوني الرياضة والنقابات، وتشكيل لجنة لاعتماد استراتيجية الهجرة، وإضافة مواد لقانون إنشاء هيئة الرقابة الإدارية، بحسب الناطق باسم مجلس النواب عبدالله بليحق.

وكتب بليحق، منشور عبر صفحته على «فيسبوك» قائلا، إنّ الجلسة استمرت لساعات متأخرة من مساء الثلاثاء برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري، وبحضور النائب الثاني للرئيس الدكتور عبدالهادي الصغير.

مضيفا، أن المجلس أقرّ مشروع قانون الرياضة بالأغلبية مع الأخذ بعدد من الملاحظات التي وردت من النواب حول مشروع القانون، بالإضافة إلى إقرار مشروع قانون النقابات بالإجماع، مع الأخذ بعدد من الملاحظات التي وردت من النواب أيضًا.

لافتا إلى، أن المجلس صوّت بالأغلبية على مشروع قرار تشكيل لجنة اعتماد استراتيجية الهجرة وآليات تنفيذها تحت إشراف رئيس مجلس النواب، وإحالة مشروع قرار إنشاء المرصد الليبي للهجرة لرئيس المجلس للاختصاص.

موضحا أن النواب صوتو بالأغلبية، على مشروع قانون بإضافة بعض الأحكام للقانون رقم 20 لعام 2013 بشأن إنشاء هيئة الرقابة الإدارية.