وهيبة: دور الجزائر “مهم جداً” في مسار تحقيق المصالحة الوطنية في ليبيا

وصفت المتحدثة باسم المجلس الرئاسي نجوى وهيبة، الجزائر بأنها دولة جارة تجمعها مع ليبيا علاقات تاريخية عميقة بين الشعبين، بالإضافة إلى الرّصيد التاريخي الإيجابي للجزائر لدى ليبيا، وفق تعبيرها.

وهيبة وفي حديث لمصادر صحفية جزائرية، أكدت أن الرئاسي يرحّب بمساهمة الجزائر في مجال تحقيق المصالحة الوطنية ضمن ما تملكه من خبرة، مشددة على العلاقات الإيجابية لها مع ليبيـا والقبول الشعبي لدى الليبيين، مضيفة أن ملف المصالحة معقّد وطويل، وأن ليبيـا تحتاج لأي دولة تدعمها حالياً.