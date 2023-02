في جلسته الأخيرة.. مجلس النواب يتخذ حزمة من القرارات تتعلق بالرياضة والهجرة

أقر مجلس النواب مشروع قانون الرياضة بالأغلبية، إضافة إلى مشروع النقابات بالإجماع، وفق ما أفاده الناطق الرسمي باسم المجلس عبدالله بليحق.

وأوضح بليحق، أن المجلس أقر بالأغلبية أيضا قرار تشكيل لجنة اعتماد استراتيجة الهجرة وآليات تنفيذها بإشراف رئيس المجلس.

وأفاد بلحيق بأن الملجس صوت بالأغلبية كذلك على مشروع قانون بإضافة بعض الأحكام للقانون 20 لعان 2013 بشأن إنشاء هيئة الرقابة الإدارية.

المصدر: المتحدث باسم مجلس النواب

