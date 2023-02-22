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المهدوي: دعوة الاتحاد الأفريقي بشأن ليبيا لن تؤتي ثمارها

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن| رصد

قال المحلل السياسي أحمد المهدوي، إن ملف المصالحة الوطنية مهم جدًا، وكان من المفترض إنجازه بعد أحداث فبراير 2011، ولكن عُطل هذا الملف وأُجل عديد المرات لغايات معينة لدى بعض الأطراف المحلية لتنفيذ أجندات لها لتحقيق مصالحها في ليبيا.

وأضاف المهدوي في تصريح رصده موقع “الوطن”، أنه “كان واضحًا، منذ ثورة فبراير، غياب دور الاتحاد الأفريقي بالرغم من الدعم الكبير الذي حظي به فترة حكم القذافي، لكن دعوة الاتحاد الأفريقي لعقد مؤتمر مصالحة تعد خطوة جيدة ولكنها متأخرة، ولن تؤتي ثمارها لأن الأزمة الليبية زادت تعقيدًا وتشعبًا”.

و بين أن “هناك ملفات كثيرة في ليبيا ما زالت عالقة، ومن ناحية أخرى الاتحاد الأفريقي لا يقدر على إقناع الأطراف الليبية مثله مثل المجلس الرئاسي الذي عقد في وقت سابق مؤتمرًا للمصالحة طويت أوراقه بمجرد انتهاء المؤتمر ولم يحقق أي شيء، وبالتالي الاتحاد الأفريقي بدعوته هذه يحاول أن يستعيد موقعه في الأزمة الليبية خاصة أنه كان بعيدًا منذ فترة عن الملف الليبي”.

 

الوسوم

#أحمد المهدوي #الاتحاد الأفريقي المصالحة الوطنية ليبيا

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الوطن الليبية

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