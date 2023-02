الأناضول: عائلة ليبية تدخلون الفرحة إلى قلوب المتضريين من الزلزال في هاتاي التركية

ليبيا – نقل تقرير ميداني تجربة طبيبتين شقيقتين وشقيقهما المسعف الذين قدموا من ليبيا لإغاثة المتضررين من الزلزال الأخيرة الضاربة لجانب من الأراضي التركية.

التقرير الذي نشره القسم الإخباري الإنجليزي بوكالة أنباء “الأناضول” التركية وتابعته وترجمته صحيفة المرصد، أكد أن الشقيقتين كريمة وريما التومي أسهمتا بمعونة شقيقهما محمد في جلب الفرح للنساء والأطفال المرضى في محافظة هاتاي الجنوبية بعد الزلازل القوية.

وأوضح التقرير أن آل التومي ساعدوا في ولادة 3 أطفال في إطار عملهم في البعثة الطبية الليبية القادمة إلى تركيا، ناقلًا عن كريمة الحاصلة على شهادة الطب من جامعة طرابلس قولها: “كانت جميع ولاداتهم طبيعية”. فيما قالت ريما: “كان هناك عمليات إجهاض قليلة أيضًا”.

وتابعت كريمة التومي بالقول:”إن فريق الأطباء الليبي يقدم في الغالب خدماته للمرضى من النساء والأطفال وأجرينا اختبارات الموجات فوق الصوتية أيضًا مع وجود مشاكل البرد والجفاف”. في وقت تمنى فيه الـ3 السلامة للمواليد الجدد قبيل عودتهم إلى الأراضي الليبية.

ترجمة المرصد – خاص

