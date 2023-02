النيابة الإيطالية توجه اتهاما لمواطن سوري لمحاولته تهريب كمية ضخمة من مادة “الكبتاغون” إلى ليبيا والسعودية

أعلنت النيابة العامة الإيطالية توجيه الاتهام رسميا إلى مواطن سوري الجنسية بعد قيامه بمحاولة تهريب 14 طنا من مادة “الكبتاغون” و3 أطنان من مادة “الحشيش” إلى ليبيا والسعودية، بقيمة تقدر 1.2 مليار دولار.

وأمرت النيابة العامة الإيطالية بإلقاء القبض على “طاهر الكيالي”، لاتهامه بالوقوف وراء العملية، والتي تم ضبطها عام 2020 في ميناء ساليرنو.

ووجه قاضي محكمة ساليرنو “فرانشيسكو غيرا” إلى السوري “طاهر الكيالي” تهمة الاتجار الدولي بالمخدرات، بحسب صحيفة “غوارديا دي فينانزا”.

وقالت الصحيفة إن الشرطة الإيطالية تعتقد أن المتهم لم يعد موجودا على الأراضي الإيطالية، وأن البحث عليه لا يزال مستمرا بالمشاركة مع سلطات الدول الأخرى.

المصدر: صحيفة “غوارديا دي فينانزا”

