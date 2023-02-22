مقتل شرطي وإصابة آخر وضبط 6 مجرمين في مداهمة بالعجيلات

أخبار ليبيا 24

نعت قوة دعم المديريات بالمنطقة الغربية مقتل شرطي في اشتباكات مسلحة في العجيلات يوم أمس الثلاثاء. وقالت القوة، في بيان، إن “ليبيا فقدت اليوم أحد رجالها الأبطال من مدينة الزاوية شهيد واجب هشام عبدالله كريمه”، مشيرة إلى أنه “توفاه الأجل ‏صباح يوم الثلاثاء بمدينة العجيلات أثناء الاشتباك مع المجرمين والمعرقلين لمهام الدولة “.

وأفادت القوة، أن “هشام كريمه” أحد افراد قوة دعم المديريات المنطقة الغربية، ويمتاز بالأخلاق والشجاعة وقدم الكثير وحارب الجريمة بأنواعها ومن العناصر الذين يتقدمون في الصفوف الأولى أثناء المداهمات”.

وشهدت، منطقة جنان عطية في مدينة العجيلات غرب ليبيا، الثلاثاء، اشتباكات مسلحة.

وقال، آمر قوة دعم المديريات بالمنطقة الغربية، أشرف الحراري، في تصريح مسجل، إن عملية القبض، التي جاءت بناء على أمر النيابة العامة، على المجرمين أسفرت عن مقتل شرطي وإصابة آخر، كما أسفرت عن القبض على 6 أشخاص من المجرمين (4 ليبيين و2 من جنسيات أفريقية).

وناشد الهلال الأحمر الليبي بالعجيلات، حينها المواطنين بعدم الخروج من منازلهم والابتعاد قدر الإمكان عن النوافذ والأبواب أثناء الاشتباكات.

وفي بيان قال: “في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها منطقة جنان عطية بالمدينة من اشتباكات نتمنى من أهالينا الابتعاد قدر الإمكان عن النوافذ والأبواب أثناء الاشتباكات وتجنب الخروج بدون أي تنسيق وحين وجود أي طارئ”.