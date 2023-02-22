“جلال ومبروكة” يناقشان التعاون في مكافحة الأخبار المضللة والزائفة

ناقش رئيس الهيئة العامة لرصد المحتوى الإعلامي، جلال عثمان، مع وزيرة الثقافة والتنمية المعرفية، بحكومة الدبيبة، مبروكة توغي عثمان، عددًا من الملفات ذات الاهتمام المشترك.

وأشار حساب الهيئة على فيسبوك، أن اللقاء شهد بحث آليات التعاون في مجال مكافحة الأخبار الزائفة وخطاب الكراهية، من خلال تنسيق الجهود بين الهيئة إدارة المطبوعات والمصنفات الفنية بالوزارة.

ومن جانبها رحبت توغي، برئيس الهيئة، وأكدت على أهمية دور الهيئة في مجال مكافحة الأخبار المضللة وخطاب الكراهية، كما أكدت حرص الوزارة على إنجاح الهيئة في مجال تنظيم وسائل الإعلام، كون الوزارة تتقاطع في العديد من المهام ذات العلاقة بضبط جودة المحتوى الإعلامي، وبعضها موكول لإدارة المطبوعات والمصنفات الفنية، كمراجعة المطبوعات، ومنح الإذن بالنشر.

ومن جانبه أثنى رئيس الهيئة، على ما تقدمه مبروكة، من دعم للهيئة، باعتبارها مؤسسة ناشئة وبحاجة لتعاون مختلف المؤسسات، حتى تقوم بدورها على أكمل وجه، وأكد على أهمية دور وزارة الثقافة في دعم رؤية وأهداف الهيئة.

وتناول الاجتماع عددًا من آليات التعاون، والتي من بينها توقيع اتفاقية تعاون، تغطي مختلف المجالات ذات العلاقة بضبط جودة المحتوى، وعقد المزيد من الاجتماعات لمزيد من التنسيق بين الوزارة والهيئة.