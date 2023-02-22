جلسة تشاورية حول مشاركة ذوي الإعاقة في العملية الانتخابية بمدينة سبها

نظمت وحدة دعم الأشخاص ذوي الاعاقة بالمفوضية الوطنية العليا للانتخابات يوم أمس الثلاثاء21 فبراير2023م، بالتنسيق مع مكتب الإدارة الانتخابية سبها وبالتعاون مع المنظمة الدولية للنظم الانتخابية (IFES)، جلسة تشاورية حول مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في الانتخابات، بحضور مدير مكتب الإدارة الانتخابية سبها السيد/ فرج ادحيريج، ومسؤولة وحدة دعم الأشخاص ذوي الإعاقة السيدة ماجدة الكاتب، وعدد من المنظمات المعنية، والمناصرة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

ناقشت الجلسة التدابير المتخذة من المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، ودور المنظمات المعنية في التوعية الانتخابية وأهمية مشاركتها، والدروس المستفادة من العمليات الانتخابية السابقة. وتأتي هذه الجلسة تنفيذاً لخطة وحدة دعم الأشخاص ذوي الإعاقة بالإدارة العامة بالمفوضية للعام 2023م.