الأرصاد: ارتفاع طفيف في درجات الحرارة اليومين القادمين

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تشهد ليبيا اليومين القادمين زيادة طفيفة في درجات الحرارة، وفق توقعات المركز الوطني للأرصاد الجوية.

وقال المركز، اليوم الأربعاء، إن من المتوقع تسجيل زيادة طفيفة في درجات الحرارة اليومين القادمين.

وأضاف، أن درجات الحرارة تسجل اليوم ما بين 17 و24 درجة مئوية، مشيرًا إلى الطقس يبقى مستقرًا على أغلب مناطق ليبيا حتى نهاية الأسبوع.

وذكر أن هناك احتمال لظهور ضباب خفيف آخر الليل والصباح الباكر على سواحل الشمال الشرقي ومرتفعات الجبل الأخضر.

وتوقع المركز، أن تتأثر المناطق الغربية بداية الأسبوع، بتقلبات جوية سريعة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار. وأشار إلى أن تأثير هذه التقلبات ينتقل بدايةً من يوم الأحد لمناطق الخليج والشمال الشرقي.