اوحيدة: مجلس الدولة الاستشاري سيعرقل التعديل الدستوري الـ13 ولن يمرره

ليبيا- أكد عضو مجلس النواب جبريل اوحيدة أن التعديل الدستوري الـ 13لم يأتِ من فراغ؛ إذ نوقش بجلسات وحوارات ثنائية بين المجلس ومجلس الدولة الاستشاري.

اوحيدة أوضح باستضافته خلال برنامج “الحدث” المذاع عبر قناة ليبيا الحدث تابعتها صحيفة المرصد أن هذه الجلسات والحوار امتدت شاملة رئيسي المجلسين المستشار عقيلة صالح وخالد المشري، ما يعني بالمجمل أن هذا التعديل نتاج نقاشات سابقة وتم التفاهم على كل ما ورد فيه.

وتابع اوحيدة: إن التعديل الدستوري الـ13 تم عرضه على مجلس النواب وتدارسه من أول جلسة له مع وضع تعديلات بسيطة لا تمس الجوهر. مؤكدًا إحالة مسودة المتوافق عليها إلى مجلس الدولة الاستشاري، في وقت وردت فيه للمسامع أنباء عن موافقة أعضاء كثر عليه.

واستدرك اوحيدة بالإشارة إلى أن مجلس الدولة الاستشاري لا يملك قراره بيده لكونه محاصرًا بأطراف لا يمكن أن يمر شيء من دون موافقتها، ومنها حكومة تصريف الأعمال برئاسة عبد الحميد الدبيبة وبعض المجموعات المسلحة والتيارات النافذة، ومن خلفها دول لا تريد تغيير المشهد بخلاف رؤيتها.

وقال اوحيدة: إن هذه العوامل مجتمعة تبرر التوقعات بعدم تمرير مجلس الدولة الاستشاري للتعديل الدستوري الـ13 وعرقلته. واصفًا مبادرة المستشار صالح بتكوين لجنة أو حكومة مصغرة لإدارة الفترة المقبلة وقيادة البلاد نحو الاستحقاقات الانتخابية بنتاج طبيعي للمسار الحالي في ليبيا.

وأضاف اوحيدة أن البلاد تسير نحو انتخابات رئاسية وتشريعية تحتاج إلى عدة عوامل لوجستية وضرورية ومن ضمنها القاعدة الدستورية أو المسودة المفترض أن تتم من خلالها وحكومة موحدة مسؤولة عن كل ليبيا للإشراف عليها وضمان نجاحها وتغيير المناصب السيادية وإخراج المرتزقة والقوات الأجنبية.

وربط اوحيدة بين تحقق الانتخابات النزيهة المقبولة الشفافة وتوافر هذه العوامل، في وفت لا يمكن فيه أن تسمح الأدوات الداخلية للدول المتدخلة في الشأن الليبي مثل بريطانيا والولايات المتحدة وتركيا بتغيير الوضع في ليبيا، بعيدًا عن رؤيتها ما يعني إفشالها لأي أمر.

وشدد اوحيدة على وجوب قيام مجلس النواب بالتفكير بطريقة أخرى لكونه مسؤولًا أمام الليبيين، وعليه أن يأخذ الدروس من التجارب السابقة إن أراد إنتاج شيء في ظل وجود مساعٍ لتطبيق سيناريو العراق في ليبيا، نافيًا في ذات الوقت تضمين الاستفتاء الشعبي على الدستور في التعديل الدستوري الـ13.

وأوضح اوحيدة أن هذا التعديل واحد من 13 حدثت منذ صدور الإعلان الدستوري المؤقت وأكثر من نصفها جرت إبان عهد المؤتمر الوطني العام، مشيرًا إلى أنه وثيقة دستورية الغرض منها إيصال البلاد إلى انتخابات رئاسية وتشريعية في وقت تم فيه الإتيان بمجلس الدولة الاستشاري ليكون معطلًا.

وقال اوحيدة: إن مجلس النواب لم يقصر في أداء مهامه ما يحتم عليه إكمال المسيرة عبر الخروج من الصندوق الموضوع فيه وعلى سلطة الأمر الواقع المفروضة من قبل الدول المتدخلة في الشأن الليبي، فالمجلس قادر على اتخاذ القرار بالتنسيق مع القوى الفاعلة على الأرض في المناطق المحررة.

ووصف اوحيدة رفض التعديل الدستوري الـ13 من قبل مجلس الدولة الاستشاري بدوران في ذات الحلقة، ما يحتم طرح تساؤلًا عدة من بينها فهم الأمم المتحدة والدول المتغلغلة في الأزمة الليبية لماهية الأخيرة من عدمه، لا سيما بعد أن تم عرقلة تفيذ أهم بند في اتفاق الصخيرات السياسي المتمثل بالترتيبات الأمنية.

وواصل اوحيدة طرح تساؤلاته بشأن الأسباب الحائلة دون تنفيذ هذا البند وإخراج المرتزقة والقوات الأجنبية والجهة المعرقلة لجهود لجنة الـ10 العسكرية المشتركة لتحقيق ذلك، مبينًا أن الخروج على هذا يتطلب رجالًا وطنيين بعيدين عن الأجندات الخارجية والتفاهم مع القوة الموجودة على الأرض.

وطالب اوحيدة بضرورة تفاهم مجلس النواب مع القيادة العامة للقوات المسلحة للابتعاد عن تنفيذ هذه الأجندات بالمناطق المحررة ونيل دعم الأحرار في غرب ليبيا، متطرقًا في ذات الوقت لاحتواء التعديل الدستوري الـ13 للكيفية المنتخب من خلالها رئيس الدولة ومدة حكمه حتى يقال وصلاحياته الـ14 وسبل عزله.

وأكد اوحيدة أن هذا التعديل وثيقة دستورية حاكمة لمرحلة الوصول إلى الانتخابات الرئاسية والتشريعية؛ إذ وفر توازنا بين السلطة التشريعية واختصاصات الرئيس على أن يتم تحديد معالم المرحلة الدائمة بالدستور الدائم المفترض به أن لا يشكل عائقًا أمام المضي قدمًا.

وأضاف اوحيدة: إن الدستور ضرورة حتمية رغم وجود دول لا تملكه في وقت تم فيه تضمين التعديل الدستوري الـ13 كل ما يلزم لتسيير شؤون السلطات التشريعية والرئاسية والقضائية، فهو وثيقة صالحة جدًا لاستمرار ليبيا سياسيًا لعشرات السنوات لتضمنه التداول سلمي على السلطة.

وتابع اوحيدة: إن هذا التعديل كاف إلى حين نضوج الليبيين وعودة أمورهم إلى طبيعتها ولتمكينهم في حال الحاجة إلى دستور دائم من وضعه بظروف طبيعية وطريقة أفضل للاستفتاء عليه من قبل الشعب الليبي. مؤكدًا أن التعديل الدستوري الـ13 مصحح لمسار ليبيا الخاطئ منذ العام 2011.

وبين اوحيدة: إن مرد الخطأ في هذا المسار المعقد لأزمة ليبيا وغير المفضي لمعالجتها هو وضعه من قبل أطراف ذات أجندة خارجية وآيدلوجية تحكم. مشيرًا إلى أن هذا الأطراف واجهت ثورة الليبيين في الشرق والجنوب لإبطال مشروعها المفروض بالقوة.

