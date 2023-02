مبحاثات ليبية أمريكية لتطوير قطاع التعليم في ليبيا

بحث وزير التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية “موسى المقريف”، مع ملحق شؤون التَّعليم والإعلام والثقافة بالسفارة الأمريكية لدى ليبيا، “عبد الرحمن كنياتا”، التعاون المشترك لتطوير قطاع التعليم.

واتفق الجانبان على مشروع إنشاء صندوق لتمويل التَّعليم في ليبيا، لاستخدامه في التَّدريب ورفع كفاءة المُعلِّمين وتعليم اللغات الأجنبية.

كما ناقش الجانبان إمكانية إقامة برامج جدِيدة بينها تمويل التغذية المدرسية والتدريب واللغة الإنجليزية، وزيادة التعاون لتطوير قطاع التعليم في ليبيا.

وتطرق الجانبان إلى برنامج “Yes” الذي تم إنشاؤه من قِبل الكونغرس الأمريكي ويتم تمويله من قِبل الخارجية الأمريكية، والذي يهدف إلى إعطاء منح دراسية للشباب الليبيين في أمريكا، وفق ما نشره المكتب الإعلامي للوزارة.

المصدر: وزارة التربية والتعليم

