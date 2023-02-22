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بن شرادة: تشكيل لجنة جديدة حال عدم التوافق بشأن التعديل الدستوري

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن| رصد

كشف عضو مجلس الدولة سعد بن شرادة، عن وجود خلاف داخل المجلس حول التعديل الدستوري الـ13.

وقال بن شرادة، في تصريح رصده موقع “الوطن”، إنه تم تشكيل لجنة فرعية وستعرض بعض الملاحظات خلال الجلسة القادمة.

وأكد بن شرادة، أن مجلس النواب لا يستطيع المضي بمفرده بالمسار الدستوري وأيضا مجلس الدولة ومن ينظم علاقتهما الاتفاق السياسي.

ولفت إلى أنه في حال عدم الاتفاق بين المجلسين فالخطوة القادمة هي الذهاب للاتفاق السياسي وتشكيل لجنة جديدة عن طريق البعثة الأممية.

 

الوسوم

#سعد بن شرادة التعديل الدستوري مجلس الدولة مجلس النواب

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الوطن الليبية

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