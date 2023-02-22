لن نقف حتى نحقق المطلب الشعبي لنزع السلاح غير المرخص

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أكد رئاسة جهاز الأمن الداخلي على أنها مستمرة في حملة الكشف عن الأسلحة غير المرخصة في شوارع بنغازي، قائلة: “لن نقف حتى نحقق هذا المطلب الشعبي الذي طالما انتظره الجميع”.

وبدأ جهاز الأمن الداخلي في تنفيذ حملة أمنية في بنغازي للكشف عن وضبط الأسلحة غير المرخصة.

وقال، مكتب الإعلام برئاسة جهاز الأمن الداخلي، الثلاثاء، إن “نزع السلاح هو ضمان أمن المواطن”.

وأضاف، أن “الخطة التي وضعها رئيس الجهاز لازالت تنفذ من قبل جنودنا البواسل وسط فرحة كبيرة من قبل المواطنين، ولن نقف حتى نحقق هذا المطلب الشعبي الذي طالما انتظره الجميع”.

وكان جهاز الأمن الداخلي قد أكد، الثلاثاء، أن استتباب الأمن هو الهدف الرئيس من حملة الكشف عن الأسلحة، مؤكدًا أن الحملة مازالت مستمرة. وقال مكتب رئاسة جهاز الأمن الداخلي في بنغازي، إن “استتباب ألأمن هوا هدفُنا”.