وهيبة: الجزائر دورها مهم جدا في تحقيق المصالحة بليبيا

أعلنت المتحدثة باسم المجلس الرئاسي، نجوى وهيبة، أن دور دول الجوار وعلى رأسها الجزائر مهم جدا في تحقيق المصالحة الوطنية في البلاد.

وقالت وهيبة في تصريحات لوكالة الأنباء الجزائرية: “الجزائر دولة جارة وتجمعها بشعبنا علاقات تاريخية عميقة بالإضافة إلى الرصيد التاريخي الايجابي للجزائر لدى ليبيا، ونرحب بكل المساهمات في مجال تحقيق المصالحة الوطنية بالبلاد، وبالذات مساهمات دول الجوار وعلى رأسها الجزائر بما تملكه من خبرة خاصة أن هذه الدول لها علاقات ايجابية مع ليبيا وقبول شعبي”.

وأضافت “الجزائر دولة فاعلة ونشطة في الاتحاد الأفريقي وضمن اللجنة رفيعة المستوى للاتحاد حول ليبيا ومداخلات الوفد الجزائري المشارك في القمة الأفريقية مؤخرا كانت كلها في صالح وجود تقدم في المسار السياسي في ليبيا”.

وتابعت “مؤتمر المصالحة سيعقد في ليبيا خلال هذا العام وسيخرج بتوصيات تشريعية وتنفيذية وتأسيسية وسينبثق عنه ميثاق وطني يتفق عليه الليبيون، إطلاق سراح بعض المساجين السياسيين مؤخرا، يندرج ضمن تدابير تعزيز الثقة بين الليبيين التي يعمل عليها المجلس الرئاسي”.

واستطردت “هذه الخطوات من شأنها تعزيز ثقة الليبيين بالقضاء وتقلل من الخلافات والتفرقة؛ تمهيدا لباقي التدابير التي تمكن من تحقيق مصالحة كاملة وهو ما يعمل عليه المجلس الرئاسي”.