الأبلق: البعثة الأممية سائرة في طرح مسار جديد بعيد عن مجلسي النواب والدولة

ليبيا – رأى عضو مجلس النواب المقاطع عمار الأبلق عضو جماعة الإخوان أن البعثة الأممية لدى ليبيا بدعم من بعض الأطراف الدولية سائرة في طرح مسار جديد بعيد عن مجلسي النواب والدولة، مشيرًا إلى أن المسار يمكن أن يكون شبيها بمسار لجنة 75 بغية إيجاد مسار دستوري وسلطة تنفيذية جديدة.

الأبلق وفي معرض ردّه على سؤال لقناة “ليبيا بانوراما” المتعلق بمصير حكومة فتحي باشاآغا حال طُبّق مقترح عقيلة صالح بشأن تشكيل حكومة موحّدة بإشراف دولي، قال: “حكومة باشاغا وُلدت ميّتة ولم تلقَ القبول الداخلي ولا الاعتراف الدّولي؛ إذ إن الدول والمنظمات الدولية ما زالت تعترف بحكومة عبد الحميد الدّبيبة”.

وأشار الأبلق إلى أن مجلسي النواب والدولة يسعيان لتغيير حكومة الدّبيبة وإيجاد حكومة جديدة تُنهي الحكومتيْن.

