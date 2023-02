“الأولوية للمشروعات المتوقفة منذ سنوات”.. الدبيبة يؤكد اهتمام حكومته بمشروعات المياه

أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، ضرورة الاهتمام بمشروعات المياه، وعلى رأسها مشروعات جهاز النهر، شرط وجود خطة معتمدة، مضيفا أن الأولوية للمشروعات المتوقفة منذ سنوات، وفق قوله.

جاء ذلك خلال اجتماع عقد صباح الثلاثاء بديوان إدارة جهاز النهر الصناعي، ضم رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، ومحافظ المصرف المركزي الصديق الكبير، ورئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، ومدير جهاز النهر، ووزيري الموارد المالية والمائية، ورؤساء لجان فنية وإدارية.

وأفاد الدبيبة بأن أهم هذه المشروعات هو خط تعذية مدن الساحل الغربي من آبار غدامس، وخط تغذية أجدابيا ـ طبرق المتوقف منذ العام 2010م، والبدء في صيانة الآبار العاطلة البالغ عددها 147 بئرا في منظومة الحساونة، طبق قوله.

من جهتهما، قال محافظ مصرف ليبيا المركزي ورئيس ديوان المحاسبة الصديق الكبير وخالد شكشك؛ إن ملف المياه سيكون أساسيا في ميزانية التنمية 2023، وفق أولويات هامة وواضحة، وفق تعبيرهما.

وفيما يخص مصادر التمويل، فقد تم خلال الاجتماع تأكيد أن القوانين ذات العلاقة قد عُدّلت بالقانون رقم 5 لسنة 2003م، الذي ينص على توفير مخصصات مالية من باب التنمية لصالح مشروعات النهر الصناعي.

كما اتُّفق على ضرورة استكمال المشاريع المتوقفة بجهاز النهر وإصلاح الآبار العاطلة، وتشكيل لجنة عاجلة من كافة الجهات ذات العلاقة لوضع رؤية واضحة لملف المياه، بحسب ما نشره المكتب الإعلامي للحكومة.

المصدر: حكومة الوحدة الوطنية

