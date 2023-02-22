بالصور… طقس ليبيا ودرجات الحرارة لثلاثة أيام بدءً من اليوم الاربعاء 22 فبراير 2023

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الاربعاء 22 فبراير 2023.

ووفقا للملخص العام للنشرة لأ تغير في حالة الطقس حيث يبقى مستقر على أغلب مناطق ليبيا حتى نهاية الأسبوع.

راس اجدير حتى سرت-سهل الجفارة – جبل نفوسة:-

حالة السماء: صافية.

الرياح: جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية خفيفة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (20-23)مْ وتسجل زيادة طفيفة من يوم الغد.

الخليج-سهل بنغازي حتى أمساعد -الواحات:-

حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر احيانا، مع احتمال ظهور ضباب خفيف على المناطق الساحلية والمرتفعات الجبلية.

الرياح: شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (15-20)مْ.

الجفرة-سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب.

الرياح: شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (20- 25)مْ.

السرير-تازربو-الكفرة:-

حالة السماء: صافية.

الرياح: متغيرة الإتجاه خفيفة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (20-22)مْ.

مدينة طرابلس

غروب الشمس هذا اليوم الساعة (18:58)

شروق الشمس ليوم الغد الساعة (07:42).