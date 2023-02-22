الانتهاء من أعمال شد الأسلاك على خط نقل الطاقة السرير إجدابيا وتوريد معدات لمحطة شمال بنغازي

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أعلنت، الشركة العامة للكهرباء، اليوم الأربعاء، الانتهاء من أعمال شد الأسلاك على خط نقل الطاقة السرير- إجدابيا جهد 400 ك.ف.

وقالت الشركة، إن العمل جار العمل على استكماله وبوتيرة متسارعة، تمهيدًا لتشغيله وشحنه فور الانتهاء من التشطيبات الأخيرة للمشروع.

وأوضحت الشركة، أن المشروع سيتيح إمكانية نقل الطاقة من محطة السرير للشبكة العامة.

وحول تجديد وضعية محطات الإنتاج دعماً للشبكة الكهربائية والرفع من كفاءتها، قالت الشركة العامة للكهرباء إن تواصل العمل على توريد المعدات وقطع الغيار الخاصة بمحطة شمال بنغازي للدورة المزدوجة.

وذكرت، أن المعدات وقطع الغيار موردة من شركتي سيمنس الألمانية و(GE) الأمريكية.

وقالت، “جرى نقلها إلى موقع المحطة استعداداً للبدء في تأهيل الوحدتين الثانية والسادسة خلال الأيام القليلة القادمة خاصة بعد توفير قطع الغيار التي تحتاجها المحطة”.