تسجيل زيادة طفيفة في درجات الحرارة اليومين القادمين

أخبار ليبيا 24

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الأربعاء، تسجيل زيادة طفيفة خلال اليومين القادمين في درجات الحرارة، مشيرًا إلى أنها تسجل اليوم ما بين 17 و24 درجة مئوية.

وقال المركز، إن الطقس يبقى مستقرًا على أغلب مناطق ليبيا حتى نهاية الأسبوع، مع احتمال ظهور ضباب خفيف آخر الليل والصباح الباكر على سواحل الشمال الشرقي ومرتفعات الجبل الأخضر.

وأشار إلى أن من المتوقع، أن تتأثر المناطق الغربية بداية الأسبوع، بتقلبات جوية سريعة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار.

وقال، المركز الوطني للأرصاد الجوية، إن تأثير هذه التقلبات ينتقل بدايةً من يوم الأحد لمناطق الخليج والشمال الشرقي.