المفوضية تنظم جلسة تشاورية حول مشاركة ذوي الإعاقة في الانتخابات

نظمت وحدة دعم الأشخاص ذوي الإعاقة بالمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، أمس الثلاثاء، بالتنسيق مع مكتب الإدارة الانتخابية سبها وبالتعاون مع المنظمة الدولية للنظم الانتخابية (IFES)، جلسة تشاورية حول مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في الانتخابات.

وأوضحت مفوضية الانتخابات في بيان، أن الجلسة شارك فيها مدير مكتب الإدارة الانتخابية سبها، فرج ادحيريج، ومسؤولة وحدة دعم الأشخاص ذوي الإعاقة؛ ماجدة الكاتب، وعدد من المنظمات المعنية، والمناصرة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

وأردف البيان أنه تم مناقشة التدابير المتخذة من المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، ودور المنظمات المعنية في التوعية الانتخابية وأهمية مشاركتها، والدروس المستفادة من العمليات الانتخابية السابقة.

وختم البيان موضحًا أن هذه الجلسة تأتي تنفيذاً لخطة وحدة دعم الأشخاص ذوي الإعاقة بالإدارة العامة بالمفوضية للعام 2023.