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قشوط: المساس بشرعية فبراير في الإعلان الدستوري خيانة صريحة للثورة

تم النشر منذُ 17 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

اعتبر القيادي في مليشيا بركان الغضب سليم قشوط، أن المساس بما وصفه بشرعية فبراير في الإعلان الدستوري “خيانة صريحة للثورة”. على حد قوله.

وقال “قشوط”، في منشور له بفيسبوك، إن “المادة 17 من الإعلان الدستوري والتي تنص أن من يمثل شرعية الوطن يستمد شرعيته من ثورة فبراير”. على حد زعمه.

وتابع؛ “هذه المادة يريد عقيلة والمشري وأعضاء كتلة التوافق في الدولة (حزب صوان وحزب العدالة) أن يستبدلوها و تنتهي شرعية فبراير في الإعلان الدستوري و نصبح مثل تونس و مصر”، بحسب وصفه.

وختم موضحًا أن ذلك يعني “خيانة واضحة وصريحة لثورة فبراير”، بحسب ادعائه.

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صحيفة الساعة 24

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