الحويج يفتتح الخط الثالث لمصنع دجلة لتنقية المياه

قام وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة محمد الحويج، بافتتاح الخط الثالث لمصنع دجلة لتنقية المياه لشركة السلوى للصناعات الغذائية وتنقية المياه.

وأشاد الحويج، خلال الزيارة بهذا الانجاز الضخم الذي تبلغ سعته الإنتاجية 150.000 ألف قنينة في الساعة، ويغطي ما نسبته 60% من احتياجات السوق المحلى، مشددا على ضرورة ضبط الأسعار خلال شهر رمضان الكريم.

ووجه الحويج، في كلمته عند افتتاح الخط الجديد إلى ضرورة الاهتمام بالقطاع الخاص، أون يتحمل مسؤولياته في خلق فرص عمل جديدة للشباب.