ليبيا – التقى المستشار النائب العام الصديق الصور الثلاثاء مع رئيس مجلس الدولة الاستشاري حالد المشري ورئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك.

اللقاء تناول التطورات المتعلقة بالبحوث التي يجريها مكتب النائب العام إزاء واقعات الفساد، التي انطوت عليها تقارير فحص ومراجعة نشاط الجهات والمؤسسات الخاضعة لرقابة ديوان المحاسبة.

كما شهد اللقاء مناقشة المواضيع ذات الطابع المشترك وعلى الأخص، تلكم المتصلة بالنشاط التشريعي.

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The post الصور يبحث مع المشري وشكشك وقائع الفساد التي تضمنها تقارير ديوان المحاسبة first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

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