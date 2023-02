المجلس الرئاسي: دور الجزائر مهم في تحقيق المصالحة الوطنية في ليبيا

وصفت المتحدثة باسم المجلس الرئاسي “نجوى وهيبة”، دور الجزائر في ليبيا، بـ”المهم جدا” في تحقيق المصالحة الوطنية، لما لها من خبرة ورصيد تاريخي وصفته بالإيجابي تجاه البلاد، حسب تعبيرها.

وأبدت “وهيبة” في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، ترحيب المجلس الرئاسي بكل المساهمات في مجال تحقيق المصالحة الوطنية لاسيما مساهمات دول الجوار، مشيرة إلى أن ملف المصالحة معقد وطويل، وليبيا تحتاج لكل جار وصديق لكي يدعمها في هذا الوقت بالذات، وفق قولها.

وأشارت “وهيبة” إلى أن الزخم الإقليمي من شأنه أن يدعم الجهود الوطنية من أجل إنجاح مشروع المصالحة الوطنية في البلاد.

وعن مؤتمر المصالحة أكدت “وهيبة” أنه سيعقد في ليبيا خلال هذا العام؛ مرجحة أن يخرج بتوصيات “تشريعية وتنفيذية وتأسيسية” و”ميثاق وطني” يتفق عليه الليبيون، على حد قولها.

وعن إطلاق سراح بعض رموز النظام السابق قالت “وهيبة”، إن الأمر يندرج ضمن تدابير “تعزيز الثقة” بين الليبيين التي يعمل عليها المجلس الرئاسي.

واعتبرت “وهيبة” أن هذه الخطوات من شأنها تعزيز ثقة الليبيين بالقضاء المحلي والتقليل من الخلافات والتفرقة، تمهيدا لباقي التدابير التي تمكن من تحقيق مصالحة كاملة وهو ما يعمل عليه المجلس، على حد قولها.

وكانت الجزائر قد عبرت عن استعدادها للمساهمة في إنجاح مسار المصالحة بالتعاون مع الاتحاد الإفريقي في قمة أديس أبابا، وذلك من أجل إيجاد أرضية توافقية تعزز الوحدة الوطنية الداخلية وتعيد لليبيا مكانتها الطبيعية على الساحة الدولية، بحسب وكالة الأنباء الجزائرية.

المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية

