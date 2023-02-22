الصافي: مجلس الدولة كان مشاركا في صياغة التعديل الدستوري الـ13

الوطن| رصد

قال رئيس المركز الإعلامي لرئيس مجلس النواب، عبد الحميد الصافي، إن رئيس مجلس الدولة خالد المشري، أرسل عضوين من مجلس الدولة، وأحد الموظفين بالمجلس، للمشاركة في صياغة التعديل الدستوري الـ13.

وأضاف أن هؤلاء الأشخاص كانوا موجودين في صياغة التعديل لمزيد من التوافق، رغم أن مجلس النواب هو الجسم التشريعي الوحيد في البلاد المنوط به صياغة القوانين.

وأشار إلى أن الأعضاء الذين أرسلهم مجلس الدولة كانوا معنا في صياغة التعديل الدستوري، وأحيلت الصيغة النهائية من التعديل لمجلس الدولة، وكنا ننتظر منهم مباركتها.