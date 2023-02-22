المنفي يشارك في إحياء الذكرى المئوية لمعركة وادي كعام ويؤكد أن قوة ليبيا تكمن في وحدتها

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شدد، رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، اليوم الأربعاء، على أن قوة ليبيا تكمن في وحدتها، مستذكرًا كفاح الآباء والأجداد في معارك الجهاد ضد الغزو الإيطالي.

جاء ذلك، في كلمة خلال حفل إحياء الذكرى المئوية لمعركة وادي كعام، التي وقعت بين المجاهدين والقوات الإيطالية المحتلة بين مدينة زليتن ومدينة الخمس في 23 فبراير 1923.

وقال المنفي، “إن ليبيا قوتها في أن تكون واحدة، لابد أن تكون واحدة وأن تكون ذات سيادة كاملة”.

واستشهد المنفي، بتاريخ جهاد الليبيين ضد الغزو الإيطالي في عدة معارك من البلاد في طرابلس وبرقة وفزان من أجل وحدة وسيادة ليبيا.