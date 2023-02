أبو زريبة: الحملة الأمنية بالمنطقة الشرقية ما زالت مستمرة لمكافحة كل الظواهر الهدامة

ليبيا – أكد وزير الداخلية بالحكومة المكلفة من البرلمان عصام أبو زريبة أن الحملة الأمنية بالمنطقة الشرقية ما زالت مستمرة لمكافحة كل الظواهر الهدامة.

أبو زريبة وفي تصريحات خاصة لشبكة “الرائد” الإخبارية المقربة من حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين، أشار إلى أن الحملة تتم بالتنسيق مع مكتب النائب العام، لمتابعة وضبط تجار المخدرات ومن لديهم أحكام بهذا الخصوص.

ونوه إلى أن الحملة تسير بالتنسيق مع كل المديريات بالمنطقتين الشرقية والجنوبية، لمداهمة أوكار المخدرات والخمور وضبط المطلوبين للعدالة.

