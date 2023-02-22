معلى: الاتحاد الأفريقي لن يلعب أي دور في ليبيا

الوطت| رصد

قال الخبير في الشأن الأفريقي، غازي معلى، إن الاتحاد الأفريقي مؤسسة إقليمية ليس لها فاعلية تذكر في ليبيا لذلك من الصعب أن ينجح بلعب دور في المرحلة المقبلة.

جاء ذلك تعليقا على إعلان الاتحاد الأفريقي عن مقترح لتنظيم مؤتمر مصالحة بين أطراف الأزمة الليبية، حيث وقال رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، موسى فقي محمد: ” التقينا بمختلف الأطراف، ونعمل معهم لتحديد موعد ومكان المؤتمر الوطني الذي سيُعقد برئاسة لجنة رفيعة المستوى من الاتحاد الأفريقي يترأسها رئيس جمهورية الكونغو دينيس ساسو نغيسو”.

وأضاف معلى في تصريح رصده موقع “الوطن”، أن “الاتحاد الأفريقي لن يكون له دور مستقبلًا في القضية الليبية، لاسيما أن هناك ملفات لا يمكن أن يحسم فيها مثل ملف المرتزقة”.