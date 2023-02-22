الأمين: النواب والدولة الاستشاري والرئاسي يمهدون للقبول بحفتر والتعايش معه

أجرى برنامج “تغطية خاصة” المذاع عبر قناة التناصح مقابلة تلفزيونية عبر تقنية “سكايب” مع القيادي في مدينة مصراتة الموالي إلى تركيا الحبيب الأمين.

المقابلة، أبدى خلالها الأمين رؤاه بشأن التعديل الدستوري الـ13 المحال مؤخرًا من قبل مجلس النواب إلى مجلس الدولة الاستشاري بغرض المناقشة والإقرار، خلال جلسات الأخيرة المكرسة لتحقيق هذا الغرض، متطرقًا في ذات الوقت للاحتجاجات على هذا التعديل.

وقال الأمين: الوقفة الاحتجاجية التي دعا لها “الحراك لأجل الانتخابات” وحضرها “حراك ميدان الشهداء والساحات” والعديد من أنصار فبراير والدولة المدنية والتيار المدني والوطني ومن كافة الشرائح استكمال لوقفات أخرى سابقة منذ أكثر من سنة مضت، وليس فقط للاحتجاج على التعديل الـ13.

وأضاف الأمين: إن هذه الوقفات للتعبير عن رفض ما يقوم به مجلسا النواب والدولة من انحراف واختطاف المشهد السياسي والاستمرار في العبث اللا مجدي وتمديد المراحل الانتقالية والتمترس بالسلطة واحتكارها. مشيرًا لعدم تحركهما حتى اللحظة في سياق المطلبية الشعبية العامة.

وتابع الأمين: إن ما يريده الليبيون عموما هو الانتخابات التشريعية فقط لأنها ستوفر فرصة إنتاج شرعية بإرادة شعبية لاستكمال المسار الدستوري الممكن في حال استكماله من الخوض في مسألة الانتخابات الرئاسية. مبديًا في ذات الوقت رفضه لصدور التعديل الدستوري الـ13.

وأشار الأمين بالقول: “إن تفحصنا في فقراته وبنوده لرأينا أن أدعياء تعديله سواء من مجلس النواب أو ما سيقوم به مجلس الدولة من تعديلات هم بذات الوقت مخالفين له ومسقطين لشرعيته، فهما أصبحا سلطات أمر واقع بلا شرعية حتى يقوما بالتعديل على الإعلان الدستوري”.

وتابع الأمين بالقول: “ما تم من تعديلات في المجمل على الإعلان الدستوري تذكرني شخصيا بكل الدفوع التي قدمها قيس سعيد للطعن في البرلمان التونسي السابق الذي وصفه بالمتغول على السلطات، وأنه يريد صلاحيات أوسع كرئيس وهذا ما يحصل في ليبيا إن التعديل يجعل من ليبيا ذات نظام رئاسي مطلق الصلاحيات للرئيس”.

وبين الأمين أن الصلاحيات الرئاسية الموجودة تشكل خطرًا على ليبيا؛ لأنها تكرس احتكار السلطة برئيس منتخب ظاهريًا ومغلف بالزيف دستوريًا، مؤكدًا أن ما حصل بالقاعدة الدستورية لم يشمل توافق المجلسين على صلاحيات الرئيس؛ إذ وقفا عند مسألة مزدوجي الجنسية والعسكر.

واتهم الأمين مجلسي النواب والدولة الاستشاري بالاستمرار في الاختلاف حول مشروع الوثيقة المقدمة للتعديل وعدم حسم أمرهما رغم امتلائه بالعيوب والسلبيات، مشيرًا إلى اتفاقهما على تشكيل لجنة للتوافق على مسـألتي مزدوجي الجنسية والعسكر ليكون البرلمان ملزمًا بإقرار المتفق عليه بلا نقاش.

وانتقد الأمين عدم حصول رئيس مجلس الدولة الاستشاري على أية ضمانات بتحقق هذا الأمر، في وقت ترتبط فيه المشكلة في ليبيا بتفاصيل العملية الانتخابية إلا فيما يتصل فقط بشخص واحد يراد أن يفصل عليه القانون وهو القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر.

وبين الأمين أن المشري أقر بهذه الحقيقة المرتبطة بالمشير حفتر، ما يعني أن لا جدوى من الخوص في تفاصيل تعديل دستوري 13 من دون معالجة هذه المشكلة وحسم الأمور فيها، متهمًا رئيس مجلس الدولة الاستشاري والمجلس عامة بعدم القدرة على امتلاك القرار والفعل.

وأضاف الأمين: إن المشري ومجلسه يمارسان دور التماهي مع أفعال رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح والعمل بردات الفعل مع المضي في التعديلات استجابة للضغوطات المترتبة على تلويح المبعوث الأممي عبد الله باتيلي بالذهاب لخيارات أخرى وخارطة طريق جديدة بخلاف المجلسين.

ودعا الأمين النشطاء والقانونيين وأحرار المجتمع المدني وثوار فبراير إلى الانتباه لمسألة كون فبراير الجاري شهرًا فاصلًا في تمرير العسكري أو تجاوز الثورة لمخططات ستفرض عليها عبر مجالس النواب والدولة الاستشاري والرئاسي، فالأخير أدلى بدلوه في هذا السياق مؤخرًا عبر الناطقة باسمه نجوى وهيبة.

واختتم الأمين بالقول: إن المجلس الرئاسي صرح بشأن إجراء انتخابات لا يقصى فيها أحد ما يحتم على كل ليبي أن يفهم وجود رغبة للقبول بالمشير حفتر والتعايش معه، ما يستدعي من كل وثائر أن يرفع صوته قبل أن تقع الفأس بالرأس. على حد قوله.