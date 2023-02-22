رفائيل لوزون: نبي نزور بلادي ليبيا استاحشتها شوفولي حل

عبر رئيس اتحاد اليهود الليبيين رفائيل لوزون، عبر حزنه لما آلت إليه الأوضاع في ليبيا، بعد مرور كل تلك السنوات في عزلة وفتنه. على حد وصفه.

وقال لوزون، عبر حسابه على فيسبوك: “مش المفروض بعد هالسنين من التوتر و السحن والغضب والخوف والعزلة والفتنة والحسرة والترقب والتشاؤم اللي آذينا بيه ليبيا الحبيبة، وأهلكنا بيه صحتنا واقتصادنا، مش المفروض نقولو ساد ادهشنا!”. بحسب كلامه

وتابع؛ “قصدي كل هالهم وحرق الدم على شني؟ على دنيا فانية بنخلوها ورانا كلنا وبنموتو!”.

وأردف رئيس اتحاد اليهود الليبيين؛ “ليبيا تستحق نعطوها أوقات أجمل من إللي فاتت، ليبيا نعطوها محبة، ترابط، تسامح، نوايا طيبة، شفافية، ثقة في أنفسنا”.

وعقب على كلامه موضحًا؛ “تي ليش مُصرّين نعيشو في فيلم رعب قتلنا بالرعايش وركبلنا الأمراض وقصّر أعمارنا، وغيرنا من الدول تبني وتفرح وترقص؟”.

وختم قائلًا: “على فكرة.. نبي نزور بلادي ليبيا استاحشتها شوفولي حل”.