كشلاف: عقيلة والمشري في سباق مع الزمن لمحاولة الخروج بأي اتفاق

ليبيا – قال عضو هيئة صياغة الدستور سالم كشلاف إن المسار الدستوري منذ بداية الاستحواذ عليه من قبل مجلسي النواب والدولة قد مر بمراحل من التعثر وعدم التوافق، بداية من عدم الاتفاق على طرح مشروع الدستور المنجز من قبل الهيئة التأسيسية المنتخبة من قبل الشعب على الاستفتاء العام، مرورًا بالاتفاق على ما سمي بالقاعدة الدستورية وصولا للتعديل الدستوري الـ13 الصادر عن مجلس النواب.

كشلاف أوضح في تصريحات خاصة لموقع “عربي21” أن السبب يتعلق بمحاولة عقيلة صالح الاستفراد بتحديد المسار الدستوري ورسم ملامحه ثم محاولة إجبار مجلس الدولة على القبول به والضغط عليه واتهامه بأنه معرقل للتوافق في حالة عدم الاستجابة لرؤية عقيلة كما هو الحال الآن في مناقشات التعديل الأخير، وفق رأيه.

وحول موقف رئيس مجلس الدولة المشري، قال كشلاف: “المشري بدوره وقع في ورطة، فمستوى تحكمه بالمجلس الأعلى للدولة لا يتطابق مع نظيره عقيلة صالح الذي يسير مجلس النواب من قبل الموالين له دون أي معارضة، فالحال في مجلس الدولة مختلف، حيث لا يملك المشري الأغلبية المريحة لتمرير ما يريده ويتفق عليه مع عقيلة صالح، المشري راغب في تمرير التعديل الدستوري الأخير مع كتلة موالية له، ولكنه يواجه معارضة من كتلة لا بأس بها ترفض التعديل الدستوري الأخير”.

وتابع كشلاف حديثه: “تحرك عقيلة والمشري منفردين دون توافق عريض ومقبول بين المجلسين سيزيد من فرص تجاوزها من قبل البعثة الأممية ورئيسها الذي سيعرض خارطة طريق جديدة يوم 27 ديسمبر أمام مجلس الأمن كما هو متوقع، ولذلك فإن عقيلة والمشري في سباق مع الزمن لمحاولة الخروج بأي اتفاق، وإن كان هشًا، قبل طرح خارطة سياسية جديدة تقصيهما من المشهد السياسي الذي تصدراه طوال السنوات السابقة”، بحسب تقديراته.

