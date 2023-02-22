القطراني يصدر تعليماته بالبدء الفوري في صيانة محطة بوترابة لتحلية مياه الشرب

بنغازي 22 فبراير 2023 (وال) _ أصدر نائب رئيس الوزراء بالحكومة الليبية _ رئيس غرفة الطوارئ والاستجابة السريعة _ السيد علي فرج القطرآني، تعليماته بالبدء الفوري بتأهيل وصيانة محطة بوترابة لتحلية مياه الشرب تمهيدًا تشغيلها.

جاء ذلك خلال تسليم السيد النائب للعقود المتعلقة بتنفيذ المشروع لرئيس مجلس إدارة شركة الجدار الراسي للمقاولات، الشركة المنفذة لمشروع محطة بوترابة، السيد سامي بن محمود، بحضور وزير الحكم المحلي السيد سامي الضاوي، ووزير الزراعة والثروة الحيوانية المهندس يونس بوحسن، ورئيس ديوان مجلس الوزراء بالمنطقة الشرقية السيد رضا الفريطيس ، وذلك بمكتبه بديوان رئاسة الوزراء بمدينة بنغازي.

السيد نائب رئيس مجلس الوزراء، أكد بأن مدينة المرج وماحولها كانت محور نقاشه مع رئيس الحكومة الليبية السيد فتحي باشاغا خلال لقاءه الأخير بمدينة سرت، مضيفاً بأن رئيس الحكومة أصدر تعليماته بضرورة وضع إحتياجات مدينة المرج،ضمن أولويات الحكومة.

وشدد على ضرورة حل مشكلة شُح المياه بصيانة وتأهيل محطة بوترابة البخارية بشكل عاجل.

الجدير بالذكر أن هذه الخطوة، بناء على تعليمات رئيس مجلس الوزراء السيد فتحي باشاغا واهتمامه الخاص بما تعانيه مدينة المرج وضواحيها من شح في المياه، واستجابة من الحكومة الليبية لرفع المعاناة عن أهالي المدينة وضمن خطة الحكومة في تلبية الاحتياجات الضرورية للبلديات. (وال _ بنغازي)

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