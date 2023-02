واشنطن وأثينا تتفقان على ضرورة إجراء الانتخابات في ليبيا

أبدى وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية “أنطوني بلينكن” ونظيره اليوناني “نيكوس ديندياس” استعداد بلاديهما لتقديم أية مساعدة من شأنها أن تفتح الطريق أمام إجراء الانتخابات.

وأضاف وزير الخارجية الأمريكي “أنطوني بلينكن” في كلمته خلال المؤتمر، أنه من المهم الوصول إلى الانتخابات في ليبيا بأسرع ما يمكن لتكون هناك حكومة تتمتع بالشرعية من قبل الشعب.

كما جدد “بلينكن” دعم بلاده لجهود المبعوث الأممي “عبدالله باتيلي” الذي يعمل في هذا الاتجاه في محاولة لجمع الأطراف الليبية لاتخاذ قرار مناسب للمضي في إنهاء الأزمة وتوفير أفضل السبل للدفع بليبيا إلى الأمام.

وحول مذكرة التفاهم الموقعة بين ليبيا وتركيا والمتعلقة بالحدود البحرية بين البلدين، اعتبرها وزير الخارجية اليوناني “نيكوس ديندياس” غير قانونية ولا أساس لها من الصحة، ولا تضيف أية قيمة قانونية، على حد تعبيره.

وكانت ليبيا قد وقعت اتفاقية بحرية مع تركيا في أكتوبر من العام الماضي تتعلق بالاستكشاف والتنقيب على النفط والغاز في عبر شركات تركية؛ أثارت حفيظة اليونان على غرار المذكرة السابقة المتعلقة بترسيم الحدود بين البلدين والموقعة قبل 3 سنوات.

المصدر: وزارة الخارجية الأمريكية + الأناضول

