باشاغا يوجه بإعداد خطة وتصور لإعادة إعمار سرت

وجه رئيس الحكومة الليبية المكلف من مجلس النواب فتحي باشاغا، بإعداد خطة وتصور متكاملين للمناطق الأكثر دمارا وبها تعداد سكاني عال في مدينة سرت.

وحسب بيان الحكومة المكلفة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم الأربعاء، دعا باشاغا إلى البدء بمنطقة الجيزة البحرية، على أن تشمل الأعمال إزالة الركام وصولًا إلى أعمال البناء، وتقسيم كل ذلك على مراحل، وتوضيح ما تتطلبه كل مرحلة من أموال ومدة زمنية، وتكليف عدة شركات بالتنفيذ.

جاء ذلك خلال لقائه عميد بلدية سرت مختار المعداني، وأعضاء لجنة صندوق إعمار سرت، رفقة وزير الخارجية والتعاون الدولي الدكتور حافظ قدور، حيث استمع باشاغا لآراء ومقترحات الحضور بشأن أعمال إعادة الإعمار.