القطراني يصدر تعليماته بالبدء الفوري بصيانة محطة بوترابة لتحلية مياه الشرب

أخبارليبيا24 أصدر نائب رئيس الوزراء علي القطراني تعليماته بالبدء الفوري بتأهيل وصيانة محطة بوترابة لتحلية مياه الشرب تمهيدًا لتشغيلها. وأكد القطراني – رئيس غرفة الطوارئ والاستجابة السريعة – أن مدينة المرج وماحولها كانت محور نقاشه مع رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا خلال لقاءه الأخير بمدينة سرت. وأضاف نائب رئيس الوزراء، بأن رئيس الحكومة أصدر تعليماته بضرورة وضع احتياجات مدينة المرج ضمن أولويات الحكومة. وشدد القطراني على ضرورة حل مشكلة شُح المياه بصيانة وتأهيل محطة بوترابة البخارية بشكل عاجل . أنسخ رابط المقال تم النسخ

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