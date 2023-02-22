الحويج يناقش آلية ضبط واستقرار الأسعار خلال شهر رمضان المبارك بما يتماشى مع دخل المواطن

عقد وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة الدبيبة المنتهية محمد الحويج اجتماعًا موسعًا لمناقشة الوضع الحالي للسوق ومدى توفير السلع الأساسية واستقرار أسعارها، كذلك توفير الاشتراطات الصحية في السلع.

الاجتماع حضره بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي لوزارة الاقتصاد كل من رؤساء مجالس غرف التجارة والصناعة والزراعة، ورئيس مجلس أصحاب الأعمال، والمدير التنفيذي لاتحاد الصناعة، ونائب مدير هيئة الإشراف على التأمين، ورئيس لجنة المركز الوطني للصحة الحيوانية، ورئيس الاتحاد العام للفلاحين، ومستشار وزارة الزراعة، ومستشار الإدارة الفنية لمصلحة الجمارك، وشعبة اللحوم بغرفة طرابلس وسبها، وبحضور مستشار وزير الاقتصاد والتجارة ووكلاء الوزارة للشؤون التجارية والشؤون الاقتصادية، ومدير إدارة التجارة الداخلية ومدير إدارة التجارة الخارجية والتعاون الدولي ورئيس قسم الأسعار بديوان وزارة الاقتصاد والتجارة.

وأكد الحضور على توفر كميات كبيرة لأشهر قادمة من مختلف السلع بالمخازن لتلبية احتياجات استهلاك الموطنين بما في ذلك متطلبات شهر رمضان المبارك.

بدوره، استعرض مدير إدارة التجارة الداخلية تقرير الأسعار بالسوق المحلي عن شهر يناير 2023.

من جانبه، شدد الحويج على ضرورة استقرار الأسعار بما يتماشى مع دخل الموطن، مؤكدًا على دور وزارة الاقتصاد والتجارة في تذليل الصعوبات والعراقيل التي تواجه القطاع الخاص والموردين وسُبل معالجتها، كما سيتم التنسيق مع مركز الرقابة على الأغذية والأدوية ومركز الصحة الحيوانية بإمكانية فتح أسواق جديدة لاستيراد اللحوم، مما يساهم في تسهيل عملية الاستيراد على الموردين.

وطالب الحويج باتخاذ كافة الإجراءات لحماية المستهلك من ارتفاع الأسعار، وفي هذا الإطار سيتم عقد ورشة عمل حول حماية المستهلك مع مؤسسات المجتمع المدني.

كما طالب من الموردين ضرورة الحفاظ على مخزون السلع الأساسية لمدة ثلاثة أشهر على الأقل، مشيرًا إلى أن الحكومة سوف تعوض الأسر المحتاجة خلال شهر رمضان المبارك والعمل على استيراد الحيوانات الحية بالاتفاق مع وزارة الزراعة للمحافظة على استقرار السوق.

وفي الختام، أشاد الحويج بتعاون البنك المركزي في فتح الاعتمادات الضرورية، مقدمًا شكره لهيئة الرقابة الإدارية بتبنيها ودعمها لإصدار قانون حماية المستهلك.