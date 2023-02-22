تقارير فرنسية: سخاء حكومة الدبيبة تجاه تركيا يموّل الحملة الانتخابية لأردوغان

أكدت تقارير فرنسية، أن السخاء الذي تدعم به حكومة الوحدة المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، دولة تركيا في أعقاب الزلزال الذي دمر مناطق واسعة هناك، يصب في مصلحة تمويل الحملة الانتخابية للرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وقال «راديو فرنسا الدولي»، في تقرير صادر عنه: “سخاء ليبيا تجاه أنقرة يمول حملة أردوغان الانتخابية، فحكومة الدبيبة خصصت 50 مليون دولار لتركيا كدفعة أولى رغم أن ليبيا ضحية للفوضى وتفتقر بشكل كبير للبنية التحتية”.

وأضاف “المنقوش وعدت بتحويل الأموال إلى تركيا في الأيام المقبلة، وليبيا كلها بحاجة لإعادة الإعمار، فضلا عن أن النازحين بسبب الحرب في طرابلس لم يتم تسكينهم أو تعويضهم بعد، كما أن الليبيين يتوجهون للعلاج في تونس والأردن ومصر، وهذه المستشفيات ترفض الآن قبول الليبيين لعدم سداد ليبيا لمستحقاتهم”.

وتابع “حكومة الدبيبة لم تتذكر أن سوريا أيضًا المتأثرة الزلزال هي أيضا بحاجة للمساعدات، وجنوب ليبيا يحتاج أيضًا إلى 50 مليون دولار كمساعدات وسكان هذه المنطقة يشعرون أن الدولة تخلت عنهم تمامًا”.

واستطرد “الليبيون يتهمون الدبيبة وعائلته بالتصرف مثل المافيا وإنفاق أموال البلاد بما يتناسب مع مصالحهم، وبعد تصاعد الاتهامات حاول الدبيبة امتصاص الغضب بدفع الرواتب المتأخرة للقطاع العام عن يناير وفبراير”.