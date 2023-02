الغرابلي: من يعتقد أن المصالحة الوطنية تتحقق بإطلاق سراح المجرمين “واهم”

ليبيا – احتج الطاهر الغرابلي رئيس المجلس العسكري صبراتة المنحلّ بقرار من السراج، على عملية الإفراج عن اللواء والشاعر عبدالله منصور من سجنه في طرابلس ومغادرته البلاد للعلاج ولقاء أسرته.

الغرابلي وفي تغريدة له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، قال: “من يعتقد أن المصالحة الوطنية تتحقق بإطلاق سراح المجرمين واستجداء القضاء في القفز عن القانون واهم واهم وسيبقى واهمًا”.

وأضاف الغرابلي: “فلن تتحقق المصالحة إلا بالعدالة وإحقاق الحق” .

