تونس تدعم الحل الليبي – الليبي الذي يقضي بإجراء الانتخابات

جدد وزير الخارجية التونسي “نبيل عمار” موقف بلاده الداعم إلى حل سياسي ليبي – ليبي شامل ودائم بين الأطراف المعنية، يحفظ وحدة ليبيا وسلامة أراضيها.

وأكد عمار خلال لقائه المبعوث الأممي إلى ليبيا “عبدالله باتيلي” مواصلة تونس تقديم كافة الدعم للشعب الليبي وللأمم المتحدة من أجل تعزيز مقومات الأمن والاستقرار والتنمية في ليبيا والمنطقة بأسرها، وفق قوله.

كما استعرض “باتيلي” مساعيه مع مختلف الأطراف الليبية ودول الجوار والشركاء الدوليين من أجل الدفع بالمسار وتعزيز الحوار بما يضمن إجراء الانتخابات في أقرب وقت، مثمنا مواقف تونس البناءة ودورها المحوري في مساندة مسار التسوية في ليبيا، وفق ما نشرته الخارجية التونسية.

المصدر: وكالة باب نت التونسية

