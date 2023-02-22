الطقس في ليبيا.. أجواء مستقرة حتى نهاية الأسبوع والحرارة تصل لـ 15 درجة

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية، توقعات حالة الطقس في ليبيا، والتي أظهرت استقرار الأجواء في معظم مناطق البلاد حتى نهاية الأسبوع.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز الوطني، اليوم الأربعاء، تراوح درجات الحرارة بين 15 و25 درجة مئوية في جميع المناطق.

وفي (رأس أجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة)، السماء صافية والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية خفيفة السرعة، تتراوح درجات الحرارة بين 20 و23 درجة مئوية، وتسجل زيادة طفيفة غدا.

وفي (الخليج – سهل بنغازي حتى امساعد – الواحات)، السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا، مع احتمال ظهور ضباب خفيف على المناطق الساحلية والمرتفعات الجبلية، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، وتتراوح درجات الحرارة بين 15 و20 درجة مئوية.

وفي (الجفرة – سبها – غات – غدامس – الحمادة)، السماء صافية إلى ظهور بعض السحب، والرياح شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة السرعة، تتراوح درجات الحرارة بين 20 و25 درجة مئوية.

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وأخيراً (السرير – تازربو – الكفرة)، السماء صافية والرياح متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة، تتراوح درجات الحرارة بين 20 و22 درجة مئوية.