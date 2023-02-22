البدء بصيانة محطة بوترابة لتحلية مياه الشرب في المرج 

الوطن| رصد

أصدرت الحكومة الليبية قرارًا بالبدء الفوري بتأهيل وصيانة محطة بوترابة لتحلية مياه الشرب تمهيدًا لتشغيلها، استجابة لتعليمات رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا واهتمامه الخاص بما تعانيه مدينة المرج وضواحيها من شح في المياه.

وأصدر رئيس غرفة الطوارئ والاستجابة السريعة علي فرج القطراني تعليماته بالبدء الفوري بتأهيل وصيانة محطة بوترابة لتحلية مياه الشرب تمهيدًا لتشغيلها.

وأكد القطراني بأن مدينة المرج وما حولها كانت محور نقاش مع رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا.

وأضاف أن رئيس الحكومة أصدر تعليماته بضرورة وضع إحتياجات مدينة المرج ضمن أولويات الحكومة، مشدداً على ضرورة حل مشكلة شُح المياه بصيانة وتأهيل محطة بوترابة بشكل عاجل.

جاء ذلك خلال تسليم النائب للعقود المتعلقة بتنفيذ المشروع لرئيس مجلس إدارة شركة الجدار الراسي للمقاولات، الشركة المنفذة لمشروع محطة بوترابة سامي بن محمود ، بحضور وزير الحكم المحلي سامي الضاوي ، ووزير الزراعة والثروة الحيوانية مهندس يونس بوحسن ، ورئيس ديوان مجلس الوزراء بالمنطقة الشرقية رضا الفريطيس ، وذلك بمكتبه بديوان رئاسة الوزراء بمدينة بنغازي .